Большунов: Крюгер снова хотел меня обыграть, но его шанс был в Тронхейме

Лидер Кубка мира и победитель дистанционного зачёта соревнований российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в Хольменколленском марафоне, который он выиграл второй год подряд.
Судьба золота решилась на финишной прямой в противостоянии Большунова с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером.
«Непередаваемые эмоции, потому что побеждать в Норвегии всегда круто, а когда речь идёт о «полтиннике» на такой сложной трассе, это вдвойне, а может быть, и втройне приятнее.
Мысли были одни — главное, чтобы не пошёл сильный снег. Без зрителей было скучновато, потому что вчера у девушек народу было побольше. Грустно, с одной стороны, но с другой — если такое дело, то приходилось бежать без болельщиков.
Падение Голберга в повороте прямо передо мной? Да, он упал как раз передо мной, хорошо, что успел вовремя среагировать, едва не зацепил его. Спасла реакция.
Сегодня лыжи работали отлично, я этому очень рад, как и тому, что сам правильно разложился по дистанции. Ещё вчера я планировал, когда лыжи нужно будет менять. Сделал это именно в тот момент, когда и планировал.
Каково было обойти Симена Крюгера на финише? Он снова хотел меня обыграть, но его шанс был в Тронхейме. Сегодня я не позволил это сделать.
Какие отношения с Крюгером после того, как он уронил меня в спринте в Оре? Инцидент прошёл. Было минут пять-десять злости, но затем всё вернулось в норму. Обычные отношения», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
В заключительной гонке «Ски Тура» в Тронхейме Большунов проиграл норвежцам, не угадав с лыжами в снегопад.
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