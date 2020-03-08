Вяльбе: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в Хольменколленском марафоне. На финишной прямой россиянин на 0,9 секунды опередил норвежца Симена Хегстада Крюгера. Эта победа позволила Большунову выиграть «Малый хрустальный глобус» в дистанционных гонках.

«Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт. Саня молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжёлая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! Он почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлён, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Он уже вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году. Тактически он тоже стал лучше, уже не мальчик», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».