Конькобежцы Голикова и Муштаков — вторые в зачёте Кубка мира на дистанции 500 м

В Херенвене (Нидерланды) завершился финал Кубка мира по конькобежному спорту. Во втором старте на дистанции 500 м победу одержала Ангелина Голикова. В общем зачёте Кубка мира мира на этой дистанции россиянка стала второй уступив только японке Нао Кодаире. Ольга Фаткулина заняла третье место.

В той же дисциплине у мужчин первенствовал японец Тацуя Синама, он же стал обладателем Кубка мира. Россиянин Виктор Муштаков занял четвёртое место в финале и второе в общем зачёте.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 500 м. Второй старт

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,023.

2. Нао Кодаира (Япония) – 37,199.

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,252.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,398.

5. Дарья Качанова (Россия) – 37,737.

Итоговый зачёт Кубка мира на 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 528.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 504.

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 474…

5. Дарья Качанова (Россия) – 432.

Мужчины. 500 м. Второй старт

1. Тацуя Синама (Япония) – 34,067.

2. Лоран Дюбри (Канада) – 34,304.

3. Ямато Мацуи (Япония) – 34,365.

4. Виктор Муштаков (Россия) – 34,386…

12. Руслан Мурашов (Россия) – 34,785.

Итоговый зачёт Кубка мира на 500 м

1. Тацуя Синама (Япония) – 483.

2. Виктор Муштаков (Россия) – 433.

3. Лоран Дюбри (Канада) – 420…

6. Руслан Мурашов (Россия) – 388.