Конькобежцы Голикова и Муштаков — вторые в зачёте Кубка мира на дистанции 500 м

В Херенвене (Нидерланды) завершился финал Кубка мира по конькобежному спорту. Во втором старте на дистанции 500 м победу одержала Ангелина Голикова. В общем зачёте Кубка мира мира на этой дистанции россиянка стала второй уступив только японке Нао Кодаире. Ольга Фаткулина заняла третье место.
В той же дисциплине у мужчин первенствовал японец Тацуя Синама, он же стал обладателем Кубка мира. Россиянин Виктор Муштаков занял четвёртое место в финале и второе в общем зачёте.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 500 м. Второй старт
1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,023.
2. Нао Кодаира (Япония) – 37,199.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,252.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,398.
5. Дарья Качанова (Россия) – 37,737.
Итоговый зачёт Кубка мира на 500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 528.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 504.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 474…
5. Дарья Качанова (Россия) – 432.
Мужчины. 500 м. Второй старт
1. Тацуя Синама (Япония) – 34,067.
2. Лоран Дюбри (Канада) – 34,304.
3. Ямато Мацуи (Япония) – 34,365.
4. Виктор Муштаков (Россия) – 34,386…
12. Руслан Мурашов (Россия) – 34,785.
Итоговый зачёт Кубка мира на 500 м
1. Тацуя Синама (Япония) – 483.
2. Виктор Муштаков (Россия) – 433.
3. Лоран Дюбри (Канада) – 420…
6. Руслан Мурашов (Россия) – 388.
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