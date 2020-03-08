Лыжный акробат Кротов завоевал серебро на этапе в Красноярске и в общем зачёте Кубка мира

В Красноярске завершился финальный этап Кубка мира в лыжной акробатике. Обладателями трофея стали швейцарец Ной Рот и австралийка Лаура Пил. Россиянин Павел Кротов занял второе место на домашнем этапе и в общем зачёте. Третьим в итоговом зачёте стал Максим Буров.
Фристайл. Лыжная акробатика. Финал Кубка мира. Красноярск
Мужчины
1. Ной Рот (Швейцария) – 127,40.
2. Павел Кротов (Россия) – 124,43.
3. Льюис Ирвинг (Канада) – 116,29.
4. Максим Буров – 114,50…
8. Илья Буров – 108,60…
Итоговый зачёт Кубка мира в акробатике
1. Ной Рот (Швейцария) – 386.
2. Павел Кротов (Россия) – 334.
3. Максим Буров (Россия) – 323…
12. Илья Буров (Россия) – 186…
Женщины
1. Лаура Пил (Австралия) – 96,99.
2. Сю Сичун (Китай) – 95,86.
3. Эшли Колдуэл (США) – 88,83.
Итоговый зачёт Кубка мира в акробатике
1. Лаура Пил (Австралия) – 469.
2. Сю Ментао (Китай) – 351.
3. Александра Романовская (Беларусь) – 260…
14. Любовь Никитина (Россия) – 164.
- 8 марта 2020
-
20:23
-
20:15
-
20:01
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:54
-
18:29
-
17:58
-
17:48
-
16:43
-
16:11
-
15:42
-
15:14
-
11:54
-
11:32
-
09:35
-
09:17
-
00:52
-
00:31
-
00:08
- 7 марта 2020
-
23:49
-
23:16
-
22:58
-
22:46
-
22:15
-
21:53
-
21:38
-
21:15
-
20:55
-
20:43
-
20:35
-
20:24
-
19:59
-
19:33