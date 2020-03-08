Лыжный акробат Кротов завоевал серебро на этапе в Красноярске и в общем зачёте Кубка мира

В Красноярске завершился финальный этап Кубка мира в лыжной акробатике. Обладателями трофея стали швейцарец Ной Рот и австралийка Лаура Пил. Россиянин Павел Кротов занял второе место на домашнем этапе и в общем зачёте. Третьим в итоговом зачёте стал Максим Буров.

Фристайл. Лыжная акробатика. Финал Кубка мира. Красноярск

Мужчины

1. Ной Рот (Швейцария) – 127,40.

2. Павел Кротов (Россия) – 124,43.

3. Льюис Ирвинг (Канада) – 116,29.

4. Максим Буров – 114,50…

8. Илья Буров – 108,60…

Итоговый зачёт Кубка мира в акробатике

1. Ной Рот (Швейцария) – 386.

2. Павел Кротов (Россия) – 334.

3. Максим Буров (Россия) – 323…

12. Илья Буров (Россия) – 186…

Женщины

1. Лаура Пил (Австралия) – 96,99.

2. Сю Сичун (Китай) – 95,86.

3. Эшли Колдуэл (США) – 88,83.

Итоговый зачёт Кубка мира в акробатике

1. Лаура Пил (Австралия) – 469.

2. Сю Ментао (Китай) – 351.

3. Александра Романовская (Беларусь) – 260…

14. Любовь Никитина (Россия) – 164.