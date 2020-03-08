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«С нашим днём, девочки!» Медведева поздравила болельщиц с праздником

«С нашим днём, девочки!» Медведева поздравила болельщиц с праздником
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила своих болельщиц с Международным женским днём на кадрах рекламы против стереотипов для женщин.

«Будь леди, говорили они. У тебя слишком короткая юбка. У тебя слишком глубокий вырез. Не оголяйся так сильно. Прикройся. Оставь место для воображения. Не соблазняй. Мужчины себя не контролируют. У мужчин есть потребности. Выгляди сексуально. Выгляди горячей штучкой…» — звучит из ролика.

«С нашим днём, девочки! Носите то, что нравится. Выглядите так, как хотите. Следуйте своим правилам. И будьте счастливы!» — написала Медведева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Медведева из-за поломанного ботинка не сумела завершить чемпионат России и отобраться в состав национальной сборной на чемпионаты Европы и мира.

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