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Тренер сборной Норвегии: Большунов — идеальный лыжник, без слабых мест

Тренер сборной Норвегии: Большунов — идеальный лыжник, без слабых мест
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о российском лыжнике Александре Большунове, который после победы в Хольменколленском марафоне досрочно оформил победу в дистанционном зачёте Кубка мира.

«Как можно обыгрывать Большунова? Это непросто. Нужно находиться в отличной физической форме и быть быстрым, насколько это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обогнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть дистанционщики, способные поддерживать его скорость, но они слабы в финишном спринте. Большунов — идеальный лыжник, без слабых мест, я думаю, что он уж точно сильнейший дистанционный гонщик из тех, что я видел когда-либо. Клебо, наверное, быстрее его, но он недостаточно вынослив для «полтинника», — приводит слова Носсума сайт «Матч ТВ».

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