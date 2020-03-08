Губерниев: верю, что лыжные гонки догонят биатлон по популярности

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в Хольменколленском марафоне, после чего россиянин досрочно выиграл дистанционный зачёт Кубка мира. Знаменитая гонка не была показана в прямом эфире ни на одном российском телеканале.

«Александр Большунов второй год подряд выигрывает королевский марафон в Осло! Великое достижение! Я хочу сказать огромное спасибо его тренеру и наставнику Натальи Непряевой Юрию Бородавко, с которым тепло общаюсь почти 20 лет. Да разве сердце позабудет… И наступит день, когда я снова прокомментирую наши большие лыжные победы и про героев спорта узнает вся страна! Не унывайте, лыжники и болельщики, я с вами! Верю, что лыжные гонки догонят биатлон по популярности», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.