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Иверсен: я единственный, кто может победить Большунова в финишном спурте

Иверсен: я единственный, кто может победить Большунова в финишном спурте
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Хольменколленского марафона, норвежский лыжник Эмиль Иверсен, считает, что он единственный способен обыграть россиянина Александра Большунова в финишном спурте, но такая возможность ему вряд ли представится.

Симен Хегстад Крюгер – единственный, кто сумел поддержать ускорение Большунова, но на финише он проиграл россиянину 0,9 секунды.

«Я привык к тому, что другие члены команды просто уничтожают меня, когда ускоряются на последних километрах марафона. Нет смысла ныть. Я знаю, что это так. Я, вероятно, единственный, кто может победить Большунова в финишном спурте, но я никогда не получу шанс. Я просто должен тренироваться достаточно, чтобы справиться. Каждый работает на себя, и это правильно. Я не раздражаюсь», — приводит слова Иверсена TV2.

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