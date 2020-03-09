Сундбю: Большунова невозможно победить в дистанционной гонке
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник. Мартин Йонсруд Сундбю после Хольменколленского марафона высказал мнение, что россиянина Александра Большунова невозможно опередить в дистанционных гонках.
Большунов второй год подряд выиграл королевский марафон и попутно досрочно завоевал Кубок мира в зачёте дистанционных гонок. Сундбю финишировал 12-м, проиграв Большунову более минуты.
«Он стабильно на вершине, выигрывает всё подряд. Кажется, что его невозможно победить в дистанционной гонке, хотя Ийво Нисканен и сумел на несколько секунд опередить его в прошлые выходные. Он на вершине каждый раз. Это очень впечатляет», — приводит слова Сундбю VG.
Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле
Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!
Читайте также
- 9 марта 2020
-
00:34
-
00:16
-
00:01
- 8 марта 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:29
-
22:01
-
20:23
-
20:15
-
20:01
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:54
-
18:29
-
17:58
-
17:48
-
16:43
-
16:11
-
15:42
-
15:14
-
11:54
-
11:32
-
09:35
-
09:17
-
00:52
-
00:31
-
00:08
- 7 марта 2020
-
23:49
-
23:16
-
22:58
-
22:46
-
22:15
-
21:53
-
21:38
Партнерский контент