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Сундбю: Большунова невозможно победить в дистанционной гонке

Сундбю: Большунова невозможно победить в дистанционной гонке
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник. Мартин Йонсруд Сундбю после Хольменколленского марафона высказал мнение, что россиянина Александра Большунова невозможно опередить в дистанционных гонках.

Большунов второй год подряд выиграл королевский марафон и попутно досрочно завоевал Кубок мира в зачёте дистанционных гонок. Сундбю финишировал 12-м, проиграв Большунову более минуты.

«Он стабильно на вершине, выигрывает всё подряд. Кажется, что его невозможно победить в дистанционной гонке, хотя Ийво Нисканен и сумел на несколько секунд опередить его в прошлые выходные. Он на вершине каждый раз. Это очень впечатляет», — приводит слова Сундбю VG.

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