Американский тренер: в США даже фигурист Чен не звезда национального масштаба

Бывший советский фигурист, выступавший в танцах на льду, впоследствии американский тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд рассказал о популярности фигурного катания в США.

«Насколько сегодня в Америке людям вообще интересно фигурное катание? Да вы знаете, даже такого известного и прославленного фигуриста как Нэйтан Чен тут мало кто знает. То есть известен он только тем, кто конкретно интересуется фигурным катанием, он не звезда национального масштаба.

Наверное, самая прославленная фигуристка для Америки – это Мишель Кван, то есть если разговаривать с людьми, которые специально не интересовались фигурным катанием, то Мишель Кван они знают, про Тару Липински, может, ещё слышали. Тара сейчас еще работает комментатором, плюс регулярно выступает в каких-то шоу. Он как-то так ярко блеснула, выиграла тогда Олимпиаду и всем запомнилась», — приводит слова Шпильбанда Sports.ru.

Чен — двукратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в команде.