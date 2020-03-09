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Крюгер: на мгновение подумал, что у меня есть возможность выиграть у Большунова

Крюгер: на мгновение подумал, что у меня есть возможность выиграть у Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, проигравший россиянину Александру Большунову в финишном спурте после 50-километрового Хольменколленского марафона, высказал разочарование исходом гонки.

«В ходе гонки было немного горько осознавать, что я не могу оторваться, стряхнуть его с себя. Я чувствовал, что был близок сегодня. Победа была достижима. На мгновение я подумал, что у меня есть возможность выиграть дома. Я сделал всё, что мог, чтобы избавиться от него. Это одна из моих лучших гонок в этом сезоне», — приводит слова Крюгера TV2.

Большунов второй год подряд выиграл королевский марафон и попутно досрочно завоевал Кубок мира в зачёте дистанционных гонок. Крюгер финишировал вторым, уступив россиянину 0,9 секунды.

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