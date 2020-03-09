Клебо раскрыл подробности подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо вместе с личным тренером Коре Хёсфлотом приняли решение тренироваться с сезона-2020/2021 в более высотных условиях, чтобы подготовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, где лыжная трасса располагается на высоте около 1700 м над уровнем моря.

«Нужно подготовиться тщательно, иначе в этом нет смысла. Наш план – проводить больше времени на большой высоте. Это большое решение, но в этом году, возможно, стоит попробовать. Мы знаем, как обстоят дела в Пекине. Если мы не приложим достаточно усилий, акклиматизация затянется. Нам нужно это сделать, если мы продолжаем подготовку к Олимпиаде. У нас нет другого выбора. Чем скорее мы поднимемся наверх, тем лучше», – приводит слова Клебо NRK.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.