Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал выступление в марафоне в Хольменколлене. Он занял 35-е место, проиграв победителю — россиянину Александру Большунову — более 6 минут. В ходе гонки он сломал палку и два километра проехал с одной.
«Я очень расстроен. В итоге я сумел взять новую палку, но она была из другой пары и не подходила мне. Так продолжалось 4 километра. Это разрушило всю мою гонку. Мне очень обидно», — приводит слова Вальнеса NRK.
В итоге Вальнесу дали нужную палку, но он потратил так много сил, что уже не смог ускориться.
Йоханнес Хёсфлот Клебо, соотечественник Вальнеса, так отреагировал на случившееся с Эриком: «Ему пришлось очень тяжело. Сочувствую, мне жаль его. В такой ситуации гонка просто рушится».
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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