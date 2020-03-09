Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой

Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал выступление в марафоне в Хольменколлене. Он занял 35-е место, проиграв победителю — россиянину Александру Большунову — более 6 минут. В ходе гонки он сломал палку и два километра проехал с одной.

«Я очень расстроен. В итоге я сумел взять новую палку, но она была из другой пары и не подходила мне. Так продолжалось 4 километра. Это разрушило всю мою гонку. Мне очень обидно», — приводит слова Вальнеса NRK.

В итоге Вальнесу дали нужную палку, но он потратил так много сил, что уже не смог ускориться.

Йоханнес Хёсфлот Клебо, соотечественник Вальнеса, так отреагировал на случившееся с Эриком: «Ему пришлось очень тяжело. Сочувствую, мне жаль его. В такой ситуации гонка просто рушится».

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле
Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020