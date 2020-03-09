Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал выступление в марафоне в Хольменколлене. Он занял 35-е место, проиграв победителю — россиянину Александру Большунову — более 6 минут. В ходе гонки он сломал палку и два километра проехал с одной.

«Я очень расстроен. В итоге я сумел взять новую палку, но она была из другой пары и не подходила мне. Так продолжалось 4 километра. Это разрушило всю мою гонку. Мне очень обидно», — приводит слова Вальнеса NRK.

В итоге Вальнесу дали нужную палку, но он потратил так много сил, что уже не смог ускориться.

Йоханнес Хёсфлот Клебо, соотечественник Вальнеса, так отреагировал на случившееся с Эриком: «Ему пришлось очень тяжело. Сочувствую, мне жаль его. В такой ситуации гонка просто рушится».

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.