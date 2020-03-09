Тренер сборной Норвегии прокомментировал инцидент с Вальнесом в марафоне
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал инцидент с Эриком Вальнесом, который сломал палку в ходе марафона в Хольменколлене. Спортсмен проехал два километра с одной палкой.
«Внезапно я увидел его посередине трассы с одной палкой. Мне было бы сложно передать ему другую, чтобы не помешать участникам. Тогда мы попросили, чтобы на следующем участке к нему подбежали с палкой. Ему нужно было ехать с краю, чтобы мы дали ему палку. Я же не буду выбегать на трассу и останавливать всех лыжников, чтобы он получил палку. Я не мог так поступить», — приводит слова Носсума NRK.
Победителем марафона стал россиянин Александр Большунов, Вальнес финишировал 35-м.
Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира сезона-2019/2020.
Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой
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