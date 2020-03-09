Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной Норвегии прокомментировал инцидент с Вальнесом в марафоне

Тренер сборной Норвегии прокомментировал инцидент с Вальнесом в марафоне
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал инцидент с Эриком Вальнесом, который сломал палку в ходе марафона в Хольменколлене. Спортсмен проехал два километра с одной палкой.

«Внезапно я увидел его посередине трассы с одной палкой. Мне было бы сложно передать ему другую, чтобы не помешать участникам. Тогда мы попросили, чтобы на следующем участке к нему подбежали с палкой. Ему нужно было ехать с краю, чтобы мы дали ему палку. Я же не буду выбегать на трассу и останавливать всех лыжников, чтобы он получил палку. Я не мог так поступить», — приводит слова Носсума NRK.

Победителем марафона стал россиянин Александр Большунов, Вальнес финишировал 35-м.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира сезона-2019/2020.

Норвежский лыжник Вальнес в марафоне проехал 2 км с одной палкой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020