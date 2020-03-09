Иверсен — о словах Йохауг: не нужно обвинять других. Это выглядит глупо

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественницы Терезе Йохауг, сказанные после масс-старта на 30 км в Хольменколлене. Йохауг, долгое время лидировавшая в гонке, на финише уступила шведке Фриде Карлссон. Терезе упрекнула тренеров сборной Норвегии в том, что те не сказали ей о решении соперницы сменить лыжи.
«Очевидно, что это её собственная ответственность — менять лыжи или нет. Не нужно обвинять других. Это выглядит глупо.
Пожалуй, девушки получили хороший урок. Было неприятно видеть, что норвежки не знали, как поступить. Между лидерами и догоняющими не было никакого баланса", — приводит слова Иверсена VG.
Иверсен в мужском марафоне занял третье место. Победил россиянин Александр Большунов.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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