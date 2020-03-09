Тренер сборной Норвегии Иверсен отреагировал на слова сына про норвежских лыжниц

Уле Мортен Иверсен, тренер женской сборной Норвегии и отец лыжника Эмиля Иверсена, прокомментировал слова сына о норвежских лыжницах, сказанные после марафона в Хольменколлене. Спортсмен упрекнул Терезе Йохауг за то, что та выразила недовольство тренерским штабом, не подсказавшим ей о решении шведки Фриды Карлссон сменить лыжи. В итоге Йохауг проиграла Карлссон на финише.
Эмиль также сказал, что норвежские лыжницы получили «хороший урок».
«Я согласен с Эмилем в том, что мы получили урок. Конечно, мужчины более независимы в своих решениях, чем женщины. Думаю, это правда в большинстве видов спорта», — приводит слова тренера VG.
Победителем мужского марафона стал россиянин Александр Большунов.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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