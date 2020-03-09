CAS отменил дисквалификацию американского легкоатлета Лоусона, отстранённого за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял обвинения в употреблении допинга и отменил дисквалификацию американского легкоатлета Джарриона Лоусона. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
В августе 2018 года в пробе прыгуна в длину Лоусона были обнаружены метаболиты запрещённого анаболического стероида тренболона. В мае 2019 года легкоатлет был дисквалифицирован на четыре года. Позднее Лоусон подал апелляцию на решение World Athletics в CAS.
«Комиссия CAS полагает, что с высокой вероятностью причиной попадания в организм запрещённого вещества было загрязнённое мясо, которое спортсмен употребил в ресторане за день до допинг-теста. Следуя тщательному анализу, исследованию доказательств и показаниям экспертов, члены комиссии придерживаются единого мнения, что Джаррион Лоусон не виновен в положительном результате допинг-теста. Вследствие данного разбирательства дисквалификация была отменена», – говорится в заявлении CAS.
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