«Гонка Легкова» отменена из-за тёплой погоды

«Гонка Легкова», которая должна была пройти 14-15 марта в Пересвете Московской области, отменена из-за тёплой погоды и отсутствия снега.

«Дорогие друзья, ввиду погодных условий и неудовлетворительного нынешнего состояния трассы по причине тёплой зимы организаторами было принято решение, что фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова»—2020 полностью отменён. Отмена включает в себя также отмену соревнований Red Bull Супер 100.

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Приносим свои глубочайшие извинения перед участниками, команда организаторов приложила максимум усилий, чтобы фестиваль состоялся, однако погода неподвластна человеку», – написали организаторы гонки на странице в «Инстаграме».

Пост доступен в официальном "инстаграме" «Гонки Легкова».