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Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин дали сыну необычное имя

Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин дали сыну необычное имя
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных и её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин дали сыну необычное имя — Мир. Ранее спортсменка сообщила, что их ребёнок родился 16 января 2020 года.

«Два дня у нас ребёнок жил без имени. Мы по-разному назвали малыша и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир» – он откликнулся», – рассказали Ильиных и Полунин в интервью журналу «Hello!».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду.

Елена не выступала в официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.

У олимпийской чемпионки Ильиных и артиста балета Полунина родился ребёнок
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