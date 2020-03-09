Губерниев: люди на улице подходят и просят, чтобы я начал комментировать лыжи

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о намерении работать на лыжных гонках.

«Я собираюсь комментировать лыжи. Я – комментатор лыж! И вообще комментирую лыжи на всех Олимпиадах с 2002 года, не пропустил практически ни одного чемпионата мира. С таким Большуновым, с такой Непряевой… Ребята ждут нас, они хотят быть героями, а их никто не видит. Когда я читаю критику в свой адрес, хочу сказать, что вы такие же неспортивные болельщики, как и многие в нашей стране. Вас интересует спортсмен от старта и до финиша. А мне, как и большинству нормальных болельщиков, спортсмены интересны как люди. Главное – это люди. И о них надо рассказывать.



Мне очень смешно читать, что меня кто-то отлучил от лыж. Кто меня отлучил? Как только появится возможность, я приду в лыжи и блестяще отработаю. Меня просят об этом в социальных сетях. Люди на улице подходят и просят, чтобы я начал комментировать лыжи. Но биатлон всё равно в приоритете. Без биатлона никуда», — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».

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