Крюгер: надеюсь, в России меня простили

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сообщил, что после столкновения с россиянином Александром Большуновым на этапе «Ски Тура» в Эре получил немало оскорбительных сообщений от российских болельщиков. В ходе полуфинала спринта лидер общего зачёта Кубка мира упал, споткнувшись о Крюгера. После гонки Большунов упрекнул норвежцев в «нечестной игре».

«Некоторые русские были очень злыми. Думаю, в российских СМИ этот инцидент представили не так, как было на самом деле. Среди российских лыжников у меня врагов нет. Они сильные соперники, но между нами нет никакой вражды. В том эпизоде всё получилось довольно неуклюже. Вот и всё.

Сообщения не повлияли на меня. Было много забавных комментариев, которые я прочитал через переводчик. Надеюсь, в России меня простили", — приводит слова Крюгера Dagbladet.