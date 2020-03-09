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Крюгер: надеюсь, в России меня простили

Крюгер: надеюсь, в России меня простили
Крюгер: надеюсь, в России меня простили
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сообщил, что после столкновения с россиянином Александром Большуновым на этапе «Ски Тура» в Эре получил немало оскорбительных сообщений от российских болельщиков. В ходе полуфинала спринта лидер общего зачёта Кубка мира упал, споткнувшись о Крюгера. После гонки Большунов упрекнул норвежцев в «нечестной игре».

«Некоторые русские были очень злыми. Думаю, в российских СМИ этот инцидент представили не так, как было на самом деле. Среди российских лыжников у меня врагов нет. Они сильные соперники, но между нами нет никакой вражды. В том эпизоде всё получилось довольно неуклюже. Вот и всё.

Сообщения не повлияли на меня. Было много забавных комментариев, которые я прочитал через переводчик. Надеюсь, в России меня простили", — приводит слова Крюгера Dagbladet.

Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
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