«Факел» не полетел в Италию на ответный матч Лиги чемпионов с «Перуджей»

Волейбольный клуб «Факел» в связи с опасной эпидемиологической ситуацией в Италии не полетел на ответный матч Лиги чемпионов с «Перуджей», который назначен на 10 марта, сообщает пресс-служба клуба.
На сегодняшний день в Италии зафиксировано 7375 заражений и 366 смертей от COVID-19 (коронавируса). По этой причине «Факел» категорически отказывается подвергать своих игроков и тренеров риску заражения. Кроме того, двухнедельный карантин по возвращении в Россию приведёт к тому, что «Факелу» придётся сняться со всех соревнований и закончить сезон.
Руководство клуба множество раз обращалось в ЕКВ с просьбой перенести матч на территорию, где нет угрозы COVID-19, провести его позже, или сыграть второй матч в Новом Уренгое. Всероссийская федерация волейбола поддержала свои клубы и запретила «Факелу» и казанскому «Динамо» выезд в Италию. Реакции ЕКВ пока не последовало, но в клубе не оставляют надежды на здравое решение.
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