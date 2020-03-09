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Выступление гимнастки из Калифорнийского университета стало вирусным в сети

Выступление гимнастки из Калифорнийского университета стало вирусным в сети
Другие / Прочие виды спорта 0

21-летняя гимнастка Ниа Деннис из Калифорнийского университета стала звездой соцсетей после зажигательного выступления на соревнованиях в Лос-Анджелесе. Спортсменка представила номер под попурри из песен Бейонсе (Lose My Breath и Crazy in Love). Помимо пластики девушка продемонстрировала танцевальные навыки, копировав движения любимой исполнительницы. В завершении вольного упражнения Ниа эффектно сложила руки над головой в виде короны. За своё выступление девушка набрала 9,975 балла.

Деннис стала не первой гимнасткой из команды Калифорнийского университета, видео выступления которой стало вирусным в интернете. В январе прошлого года 90 миллионов просмотров собрало выступление еще одной представительницы команды UCLA Кейтлин Охаши.

Права на видео принадлежат Pac-12 Network. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UCLA Athletics.

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