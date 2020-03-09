Техспециалист оценил перспективы Медведевой докатать ЧР в сломанном ботинке

Тренер и технический специалист Александр Кузнецов, который профессионально затачивает коньки известным фигуристам, рассказал, что Евгения Медведева в поломанном ботинке могла докатать чемпионат России, но при этом вряд ли отобралась бы в сборную на чемпионат Европы.

«Кататься на таких ботинках Женя могла бы. Она, собственно, и каталась — в короткой программе. Но когда у спортсмена внезапно и очень резко происходит какое-либо событие, связанное с инвентарём… Михаэль Шумахер, наверное, мог доехать на неисправном болиде «Феррари» до финиша, если осталось полкруга. Но если 30 или 60 кругов, он просто сошёл бы с дистанции, понимая всю тщетность усилий.

Дело в том, что любая, даже небольшая проблема с инвентарём на уровне сложных элементов даёт иногда абсолютно отрицательный результат. Если условная Мария Ласицкене штурмует планку на высоте двух метров, она должна быть уверена, что с каждым шипом у неё всё в порядке. Как только в голове спортсмена возникают сомнения, нарушается весь ход двигательных действий.

Женя — опытный человек с железным характером, прекрасно умеющий анализировать. Безусловно, она могла собраться на тот прокат и сделать кое-как все свои прыжковые элементы с не слишком удачными S-образными выездами, за которые получила бы свои «минус один», «минус два» и оказалась бы на шестом или седьмом месте. Оно ей надо? На чемпионате России в женском одиночном катании нельзя кататься неидеально», — приводит слова Кузнецова RT.