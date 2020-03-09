Организаторы не планируют отменять ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса

Оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде не планирует отменять соревнования из-за коронавируса.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения чемпионата мира, Федерация фигурного катания Канады и Международный союз конькобежцев (ISU) продолжают внимательно следить за глобальной вспышкой коронавируса. Мы будем следовать указаниям Агентства общественного здравоохранения Канады по этому вопросу для защиты здоровья и обеспечения безопасности участников турнира. По состоянию на 6 марта риск для здоровья, связанный с коронавирусом, в Канаде был оценён как низкий. Мероприятие планируется провести в соответствии с планом», — цитирует ТАСС пресс-службу чемпионата мира.

7 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано около 60 случаев заражения коронавирусом. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.