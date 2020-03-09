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Бородавко: удивительно, что Клебо до сорокового километра шёл в лидирующей группе марафона

Бородавко: удивительно, что Клебо до сорокового километра шёл в лидирующей группе марафона
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко удивился, что во время марафонской гонки в Осло многочисленные норвежские участники не помогали Йоханнесу Клебо, борющемуся за Кубок мира с Александром Большуновым.

«Никто из норвежских лыжников Клебо не тащил, преференций ему не создавал, каждый боролся за себя. Темп был достаточно высокий. Но для меня было удивительно, что Клебо до сорокового километра поддерживал этот высокий темп, шёл в лидирующей группе. Только после сорокового километра он начал отваливаться.

Мы в этом момент про Кубок не думали, думали только об этой гонке. Потому что на сегодняшний день только три человека в мире смогли выиграть эту гонку дважды подряд – Петтер Нортуг, Мартин Сундбю и вот наш Александр.

Поздравил ли Клебо Сашу с победой? Да, они пообщались после финиша. И насколько я понял, Клебо поздравил Александра. Кроме этого, тренеры норвежской команды поздравили меня и наш тренерский штаб, пожали руку. Конечно, мы понимаем их состояние. Но что делать – мы сильнее», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».

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В то же время норвежцы уверены, что уникальный русский спортсмен спасёт лыжные гонки.
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