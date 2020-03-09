Правительство Канады не исключает отмены ЧМ по фигурному катанию

Министр здравоохранения Квебека Даниэль Макканн не исключает варианта с отменой чемпионата мира по фигурному катанию, который должен проходить с 16 по 22 марта в Монреале.
«Это решение на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности. Мы оцениваем всю эту ситуацию, но мы прекрасно понимаем, что нам нужно быстро принять решение», — приводит слова Макканн Радио Канада.
В Международном союзе конькобежцев (ISU) не считают, что ситуация в Канаде схожа с той, что привела к отмене чемпионата мира по шорт-треку в Южной Корее.
«В Монреале сейчас нет эмбарго на спортивные объекты, и, насколько мне известно, чемпионат мира по фигурному катанию состоится на следующей неделе», — сказала председатель технического комитета ISU Натали Ламберт.
7 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.
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