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Правительство Канады не исключает отмены ЧМ по фигурному катанию

Правительство Канады не исключает отмены ЧМ по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Министр здравоохранения Квебека Даниэль Макканн не исключает варианта с отменой чемпионата мира по фигурному катанию, который должен проходить с 16 по 22 марта в Монреале.

«Это решение на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности. Мы оцениваем всю эту ситуацию, но мы прекрасно понимаем, что нам нужно быстро принять решение», — приводит слова Макканн Радио Канада.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) не считают, что ситуация в Канаде схожа с той, что привела к отмене чемпионата мира по шорт-треку в Южной Корее.

«В Монреале сейчас нет эмбарго на спортивные объекты, и, насколько мне известно, чемпионат мира по фигурному катанию состоится на следующей неделе», — сказала председатель технического комитета ISU Натали Ламберт.

7 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.

Организаторы не планируют отменять ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса
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