Панфилова — об ученицах Тутберидзе: их воспринимают как одну фигуристку — ТЩК

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в парном катании с Дмитрием Рыловым, рассказала, почему ей больше нравится мужское одиночное катание, а не женское, где россиянки в последние годы постоянно лидируют.

Спортивная пара Панфилова/Рылов в сезоне-2019/2020 выиграла абсолютно все турниры по юниорам, включая юношескую Олимпиаду и завершившийся на прошлой неделе чемпионат мира.

«Мне не очень интересно сейчас смотреть на юниорок. Чемпионат мира будет интересный, там будет конкуренция. А то, что было на финале Гран-при и на чемпионате Европы, — это было абсолютно всем понятно. А в мужском катании всегда есть конкуренция и в юниорах, и во взрослых. Там интересно смотреть. В общем, два года назад в женском было лучше. Мне больше нравилось. Я не отрицаю заслуг и талантов нашей троицы, которая сейчас стоит на пьедестале, но их воспринимают как одну фигуристку — ТЩК. Вот вам одно целое. А они все разные. Они все люди. Когда они ошибаются, все почему-то в шоке. Это очень странно.

Поменять правила? Возраст? Ограничить квады? Мне кажется, все уже поняли, что от перемены правил лидер не поменяется, как после Олимпиады. Если человек талантлив, он будет талантлив с любыми правилами, как Загитова. Специально убрали же прыжки из второй половины. А она вышла — и выиграла чемпионат мира, и это ей не помешало. Все говорили, мол, она выигрывает только за счёт того, что у неё все прыжки во второй половине. А вот нет. Она вышла и выиграла», — приводит слова Панфиловой Sport24.