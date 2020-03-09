Панфилова — об ученицах Тутберидзе: их воспринимают как одну фигуристку — ТЩК

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в парном катании с Дмитрием Рыловым, рассказала, почему ей больше нравится мужское одиночное катание, а не женское, где россиянки в последние годы постоянно лидируют.
Спортивная пара Панфилова/Рылов в сезоне-2019/2020 выиграла абсолютно все турниры по юниорам, включая юношескую Олимпиаду и завершившийся на прошлой неделе чемпионат мира.
«Мне не очень интересно сейчас смотреть на юниорок. Чемпионат мира будет интересный, там будет конкуренция. А то, что было на финале Гран-при и на чемпионате Европы, — это было абсолютно всем понятно. А в мужском катании всегда есть конкуренция и в юниорах, и во взрослых. Там интересно смотреть. В общем, два года назад в женском было лучше. Мне больше нравилось. Я не отрицаю заслуг и талантов нашей троицы, которая сейчас стоит на пьедестале, но их воспринимают как одну фигуристку — ТЩК. Вот вам одно целое. А они все разные. Они все люди. Когда они ошибаются, все почему-то в шоке. Это очень странно.
Поменять правила? Возраст? Ограничить квады? Мне кажется, все уже поняли, что от перемены правил лидер не поменяется, как после Олимпиады. Если человек талантлив, он будет талантлив с любыми правилами, как Загитова. Специально убрали же прыжки из второй половины. А она вышла — и выиграла чемпионат мира, и это ей не помешало. Все говорили, мол, она выигрывает только за счёт того, что у неё все прыжки во второй половине. А вот нет. Она вышла и выиграла», — приводит слова Панфиловой Sport24.
- 9 марта 2020
-
20:56
-
20:09
-
19:52
-
19:05
-
18:49
-
18:37
-
17:53
-
17:36
-
17:30
-
17:10
-
16:58
-
15:24
-
15:19
-
14:43
-
14:07
-
13:42
-
13:31
-
12:59
-
12:49
-
12:44
-
12:29
-
12:01
-
11:50
-
11:41
-
11:00
-
10:04
-
09:46
-
00:34
-
00:16
-
00:01
- 8 марта 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:29
-
22:01
-
20:23