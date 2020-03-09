Российские гандболисты сыграют со Швецией, если пройдут Турцию в отборе на ЧМ-2021

В Вене прошла жеребьёвка второй части европейского квалификационного раунда мужского чемпионата мира 2021 года по гандболу. По её итогам стали известны десять пар, которые в начале июня поспорят за выход в финальную стадию.

Гандболисты сборной России смогут сыграть с командой Швеции, если в первом раунде квалификации, который пройдёт в апреле, обыграют команду Турции. Первый матч пройдёт 15 апреля в Турции, ответный — 19 апреля в Москве.

Матчи второго раунда квалификации на первенство планеты пройдут 5–7 и 9–11 июня. Отметим, что Украина сыграет с Германией, а Беларусь — с победителем противостояния Польши и Литвы.

Четыре путёвки на ЧМ-2021 от Старого Света уже распределены. Их получили сборные Дании (на правах чемпиона мира), Испании, Хорватии и Норвегии (призёры январского чемпионата Европы).