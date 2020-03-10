Фигуристка Валиева: победа спортсмена — это победа тренера!
Российская фигуристка Камила Валиева, на минувшей неделе ставшая чемпионкой мира среди юниоров, выразила благодарность тренерскому штабу Этери Тутберидзе за свою победу.
«Хочу выразить благодарность нашему тренерскому составу: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, Сергею Александровичу. Спасибо Вам за то, что помогали мне подняться, когда у меня не было на это сил, за то, что никогда не позволяете мне сдаваться, за то, что верите в меня и мой успех. Победа спортсмена — это победа тренера! Огромное спасибо!» — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
Валиева установила юниорские мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.
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