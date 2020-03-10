Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Валиева: победа спортсмена — это победа тренера!

Фигуристка Валиева: победа спортсмена — это победа тренера!
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Камила Валиева, на минувшей неделе ставшая чемпионкой мира среди юниоров, выразила благодарность тренерскому штабу Этери Тутберидзе за свою победу.

«Хочу выразить благодарность нашему тренерскому составу: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, Сергею Александровичу. Спасибо Вам за то, что помогали мне подняться, когда у меня не было на это сил, за то, что никогда не позволяете мне сдаваться, за то, что верите в меня и мой успех. Победа спортсмена — это победа тренера! Огромное спасибо!» — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Камилы Валиевой.

Валиева установила юниорские мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Российская фигуристка не знает равных на юниорском чемпионате мира. Камила совершенна!
Противостояние с хвалёной американкой Лью откладывается. Ученица Тутберидзе сильнее на голову!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020