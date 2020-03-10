Шубенков: надеюсь, федерацию восстановят, а коронавирус пройдёт

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 м/б, российский легкоатлет Сергей Шубенков, рассказал о ходе подготовки к Олимпиаде-2020.

«Сейчас серьёзно тренируюсь. Скоро сменится фаза подготовки — поеду на сборы. Ориентировочно в Сочи, но, возможно, в какое-то другое место. Сейчас хорошо себя чувствую, болячки прошлого сезона прошли. Надеюсь, что летом, несмотря ни на что, у меня получится полноценный сезон. Все проблемы решатся: федерацию восстановят, а коронавирус пройдёт. Хотелось бы попасть на Олимпиаду.

Есть ли различия с допуском на Олимпиаду-2016? Различий много на самом деле. Тогда это было как-то в новинку, сейчас все уже привыкли. Всё равно ситуация своё развитие получила. То, что у нас есть сегодня, — это уже не 2016 год ни в коей мере. Не знаю, как это сжато прокомментировать, не вдаваясь в подробности. Просто чувствую, что всё по-другому, и реагировать надо как-то иначе. Впрочем, я уже спокойнее ко всему отношусь. Понимаю, что может быть всё что угодно», — приводят слова Шубенкова «Известия».