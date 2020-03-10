ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» потеряли очки, Овечкин догнал Пастрняка. Главные новости дня

1. 9 марта завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. ЦСКА вдевятером уступил «Ростову», «Спартак» дома проиграл «Краснодару», а «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой».

2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Баффало» забросил 48-ю шайбу в сезоне и сравнялся с лидирующим в снайперской гонке 23-летним чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

3. В мире продолжает бушевать коронавирус: в Италии отменены все матчи Серии А как минимум до начала апреля, в НХЛ обсуждают возможность отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата, церемония зажжения олимпийского огня пройдёт без зрителей.

4. Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах. В матче чемпионата Испании с «Бетисом» он получил травму паха.

5. Состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф КХЛ. «Барыс» выиграл серию у «Магнитки», «Салават» ведёт в противостоянии с «Авангардом», «Локомотив» догоняет «Йокерит».

6. Чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит заявил, что отказался от предложения о бое с Саулем Альваресом, поскольку оно было слишком слабым.

7. Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» со счётом 77:71.

8. ВАДА выплатит крикетисту $ 500 тыс. из-за несправедливого отстранения за допинг.

9. Мария Шарапова закончила карьеру в теннисе, но продолжает побеждать. В паре с Джоном Макинроем она выиграла кулинарное соревнование.

10. Руководство каталонской «Барселоны» работает над продлением соглашения с нападающим Лионелем Месси до 2023 года. По новому контракту сине-гранатовые готовы платить аргентинцу € 50 млн за один сезон.