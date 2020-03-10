Четырёхкратный олимпийский чемпион: Большунов не оставил никаких шансов Клебо

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов выразил уверенность в том, что Александр Большунов станет победителем общего зачёта Кубка мира. За пять гонок до конца четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года опережает ближайшего преследователя, представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо, на 495 очков.

«Думаю, Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачёте. Он проводит просто выдающийся сезон, не оставив никаких шансов Клебо. Жаль, что в нынешнем году в лыжных гонках нет чемпионата мира, где наша сборная во главе с Большуновым вполне могла бы прервать гегемонию Норвегии», — приводят слова Зимятова «Известия».

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

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