Организаторы ЧМ по фигурному катанию не планируют проводить турнир при пустых трибунах

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада) не планируют проводить турнир без зрителей из-за коронавируса.
«Границы Канады остаются открытыми для иностранных гостей. Билеты на чемпионат мира не подлежат возврату. Поскольку ситуация меняется стремительно, мы продолжаем следить за её развитием вместе с Международным союзом конькобежцев и будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства общественного здравоохранения Канады», – приводит слова организаторов первенства ТАСС.
Ранее сообщалось, что в оргкомитете также не рассматривают вариант с отменой соревнований.
7 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 16 по 22 марта.
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