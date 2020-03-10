Организаторы ЧМ по фигурному катанию не планируют проводить турнир при пустых трибунах

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада) не планируют проводить турнир без зрителей из-за коронавируса.

«Границы Канады остаются открытыми для иностранных гостей. Билеты на чемпионат мира не подлежат возврату. Поскольку ситуация меняется стремительно, мы продолжаем следить за её развитием вместе с Международным союзом конькобежцев и будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства общественного здравоохранения Канады», – приводит слова организаторов первенства ТАСС.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете также не рассматривают вариант с отменой соревнований.

7 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 16 по 22 марта.