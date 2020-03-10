Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йохауг за сезон заработала почти на € 90 тыс. больше, чем Большунов

Йохауг за сезон заработала почти на € 90 тыс. больше, чем Большунов
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг уверенно лидирует по сумме призовых за сезон — € 246 тыс., сообщает официальный сайт FIS. На втором месте у женщин её соотечественница Хейди Венг (€ 120 тыс.), россиянка Наталья Непряева идёт третьей — около $ 89 тыс.

У мужчин по призовым за сезон лидирует россиянин Александр Большунов (€ 158 тыс.). На втором месте — действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (€ 138 тыс.), на третьем — ещё один представитель Норвегии Пол Голберг (€ 99 тыс.). Россиянин Сергей Устюгов идёт шестым, он получил около $ 66 тыс.

Йохауг и Большунов лидируют в общем зачёте Кубка мира.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Четырёхкратный олимпийский чемпион: Большунов не оставил никаких шансов Клебо
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020