Йохауг за сезон заработала почти на € 90 тыс. больше, чем Большунов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг уверенно лидирует по сумме призовых за сезон — € 246 тыс., сообщает официальный сайт FIS. На втором месте у женщин её соотечественница Хейди Венг (€ 120 тыс.), россиянка Наталья Непряева идёт третьей — около $ 89 тыс.

У мужчин по призовым за сезон лидирует россиянин Александр Большунов (€ 158 тыс.). На втором месте — действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (€ 138 тыс.), на третьем — ещё один представитель Норвегии Пол Голберг (€ 99 тыс.). Россиянин Сергей Устюгов идёт шестым, он получил около $ 66 тыс.

Йохауг и Большунов лидируют в общем зачёте Кубка мира.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.