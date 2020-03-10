Фигуристка Медведева опубликовала фото с западного побережья США

Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Калифорнию (США). Спортсменка опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Калифорния выглядит отлично в облачную погоду», – написала Медведева. В комментариях к публикации фигуристка уточнила, что прилетела в США не ради отдыха.

Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" Евгении Медведевой.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея), а также двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

В конце 2019 года фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька, из-за чего не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, Евгения намерена ещё выступить в текущем сезоне.