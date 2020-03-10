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В конном спорте США раскрыта масштабная допинговая схема

В конном спорте США раскрыта масштабная допинговая схема
Другие / Прочие виды спорта 0

27 человек, включая тренеров и ветеринаров, получили обвинения в участии в допинговой схеме в конном спорте США, сообщает New York Times. Одним из обвиняемых стал известный тренер Джейсон Сервис, работающий со знаменитым скакуном Максимум Секьюрити.

Сервис покрывал схему по введению допинга лошадям с 2018 по февраль 2020 года. За это время они приняли участие в более чем 1000 стартах.

На пресс-конференции в Нью-Йорке прокурор Джеффри Берман заявил, что «это дело является самым масштабным судебным преследованием за допинг у скаковых лошадей в истории Министерства юстиции». Он заверил, что расследование ещё продолжается.

«Обвиняемые действовали не из любви к спорту и точно не во благо лошадей, а только ради денег», — сказал Берман.

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