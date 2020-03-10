«Худшие опасения подтвердились». В USADA отрегировали на скандал в конном спорте США

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал допинговый скандал в конном спорте страны. 27 человек были уличены в причастности к масштабной допинговой схеме.
«К сожалению, сегодня наши худшие опасения подтвердились и те, кто любит спорт и лошадей, должны чувствовать себя оскорблёнными. Федеральная прокуратура предъявила обвинения более чем двум дюжинам тренеров скаковых лошадей, ветеринаров и других лиц. Была раскрыта масштабная схема тайного применения допинга и нанесения вреда скаковым лошадям. Это обвинение показывает, что допинг в скачках широко распространён, от чего лошади и любители ставок страдают больше всего.
К счастью, многие в отрасли настаивают на том, чтобы считать приоритетными вопросы здоровья и безопасности лошадей. Однако те, кто по-прежнему выступает против единообразного, независимого регулирования спорта, препятствуют прогрессу, необходимому для обуздания этого бесчинства.
В условиях, когда индустрия скачек находится на распутье, правильное решение состоит в том, чтобы не давать лисе охранять курятник и обеспечить наличие независимого антидопингового органа для защиты честного спорта и безопасности лошадей», — приводит слова Тайгарта официальный сайт USADA.
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