Фигуристка Медведева примет участие в североамериканском туре Stars on Ice

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу Stars on Ice, которые пройдут в различных городах в Канаде и США. Об этом сообщается на официальном сайте Stars on Ice.

Тур пройдёт с 24 апреля по 17 мая в 2 американских и 12 канадских городах, в том числе в Оттаве, Ванкувере и Торонто.

В шоу также выступят Нэйтан Чен, Кэйтлин Осмонд, Патрик Чан, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт и другие известные фигуристы.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея), а также двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

В конце 2019 года фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька, из-за чего не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, Евгения намерена ещё выступить в текущем сезоне.