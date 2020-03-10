В рамках фестиваля «Крымская весна» на Тверской организуют 10 спортивных активностей

В рамках фестиваля «Крымская весна» 15 марта на Тверской и близлежащих улицах пройдёт масштабная праздничная программа. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, мастер-классы, интеллектуальные игры и много спортивных мероприятий. Девять спортивных площадок, десять захватывающих спортивных активностей, 40 выступлений профессиональных спортсменов и множество бесплатных открытых тренировок. Вести мастер-классы и участвовать в показательных выступлениях будут 24 инструктора и 200 спортсменов. Часы работы площадок: 15 марта с 10:00 до 20:00.

«15 марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть BMX- и хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над «Крымским мостом». Также в программе: паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе), хайлайн (шоу на стропе, натянутой на уровне крыш домов) и уникальные мото-аттракционы – «Шар смелости» и «Мёртвая петля», – рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Будет установлен «Биг Эйр» – площадка для выступлений на BMX и самокатах. Выступят сильнейшие райдеры, в том числе и звёзды BMX Алексей Малинин и Александр Лобынцев. Неподалёку пройдёт мотошоу: мотоциклисты покажут невероятные трюки в «Шаре смелости» из металлической сетки и исполнят «Мертвую петлю».

Не менее зрелищным будет хайлайн-шоу, которое уже не раз становилось одним из самых ярких событий московских фестивалей. Профессиональные хайлайнеры будут показывать свои лучшие номера каждые полчаса.

Любители острых ощущений смогут полетать над «Крымским мостом». Речь идёт, конечно, не о настоящем мосте, а о реалистичной инсталляции. Прямо над ней будет зиплайн-трасса: 80-метровый стальной канат, натянутый между башнями высотой 10 и 7 метров. Прокатиться смогут всех желающие взрослые гости фестиваля и дети от 8 лет.

Тех, кто давно хотел заняться кроссфитом, будет ждать специально оборудованная площадка. Там профессиональные спортсмены покажут сложные номера, а гости смогут проверить свою выносливость на тренажерах и сдать нормативы ГТО.

На соседней площадке можно будет заняться боксом и ММА и посмотреть, как проходят настоящие бои. Поучаствовать в тренировках смогут сто гостей фестиваля в час.

Подробности этих и других событий фестиваля доступны на сайте.