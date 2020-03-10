Пахноцкая попала в двухнедельный карантин после возвращения из Франции

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что проведёт две недели в карантине после поездки во Францию. Столичные власти определили перечень стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин, и Франция входит в их число.

«В субботу утром я вернулась из Франции, где находилась на различных антидопинговых мероприятиях в Совете Европы, который находится в Страсбурге, а двумя днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице „режим повышенной готовности“ из-за эпидемии коронавируса. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции. Сейчас я работаю из дома и призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников», – приводит слова Пахноцкой ТАСС.