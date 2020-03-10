Дворкович: риски отмены турнира претендентов существуют

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о подготовке к турниру претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.



«Мы находимся в диалоге с властями, отслеживаем ситуацию. Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Но, как и в любой стране, риски отмены турнира претендентов, конечно, существуют. По решению именно федеральных властей. Но с нашей точки зрения, с учётом небольшого количества участников, принимаемых мер будет достаточно. Не исключаю, что турнир пройдёт без зрителей. Это будет решаться на месте, исходя из конкретных условий. У нас там работает команда, которая сделает всё, чтобы риск был минимизирован. В любом случае, шахматы в основном все смотрят через интернет.



Один из китайских шахматистов — Динь Лижэнь — уже несколько дней находится на карантине в Подмосковье. Живёт в отдельном доме. У него всё в порядке. Не видим тут проблем. Второй представитель Китая Ван Хао уже несколько месяцев не был на родине. Что касается француза Максима Вашье-Лаграва, насколько я понимаю, карантин по прибытии из Франции касается, в первую очередь, российских граждан, прибывающих из Франции. Тем более летит он не в Москву, а в Екатеринбург. В любом случае, состояние здоровья всех спортсменов будет отслеживаться в обычном режиме, как и на других соревнованиях», — цитирует Дворковича Sport24.

На минувшей неделе азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов снялся с турнира претендентов, так как «обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса».