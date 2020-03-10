Горшков: вопрос о неучастии российских фигуристов в ЧМ пока не обсуждался

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что вариант с неучастием российских фигуристов в чемпионате мира в Монреале (Канада) из-за угрозы заражения коронавирусом пока не рассматривался.
«Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался. Мы отслеживаем информацию от Международного союза конькобежцев и оргкомитета. И готовы оперативно реагировать на все решения», – приводит слова Горшкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира не планируют проводить турнир без зрителей из-за риска заражения коронавирусом, однако 7 марта в связи с распространением инфекции в Канаде был отменён женский чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 16 по 22 марта.
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