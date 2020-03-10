Юрченко: ВФЛА будет в суде отстаивать санкции в отношении тренеров Никитина и Головина

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил, что организация будет отстаивать в суде справедливость лишения аккредитации тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина. Ранее специалисты подали в суд на ВФЛА. Их лишили лицензий в октябре 2019 года. Причиной санкций стал факт нарушения антидопинговых правил воспитанниками тренеров.

«Наши юристы будут присутствовать на заседании, работа по этим делам ведётся. Позиция ВФЛА касательно этого вопроса остаётся непреклонной. Будем отстаивать её в суде и, безусловно, будем продолжать работать в направлении защиты интересов чистых спортсменов, очищении российской лёгкой атлетики от тех специалистов, которые дискредитируют наш вид спорта.

Мы готовы к тому, что и те тренеры, у которых решением президиума ВФЛА от 6 марта 2020 года были отозваны лицензии на пять лет, тоже пойдут этим путём. Мы будем отстаивать свою позицию в юридической плоскости», — цитирует Юрченко ТАСС.