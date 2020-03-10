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Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесли из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, перенесён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Новые сроки проведения турнира пока не называются.

Кроме того, было решено перенести и выборный конгресс Европейской федерации тяжёлой атлетики (EFW). На конгрессе должен быть избран президент организации. Конгресс теперь состоится 11 июня.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. На данный момент в Португалии зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом.

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