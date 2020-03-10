РУСАДА призвало спортсменов проверять лекарства для лечения коронавируса на допинг

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что спортсменам, принимающим лекарства для лечения коронавируса, необходимо проверять их содержимое на предмет наличия запрещённых препаратов.

«Всемирное антидопинговое агентство и мы следим за ситуацией. Спортсмены и персонал могут быть подвержены любой болезни, в том числе коронавирусу. Им необходимо лечение, при этом нельзя нарушать антидопинговые правила.

Пока я не слышала, что существует гарантированное средство лечения от коронавируса, поэтому всем спортсменам необходимо проверять лекарства через сервис проверки препаратов.

Если средство против нового вируса будет произведено, то оно должно быть сертифицированным. Оператор сервиса работает с базами данных Минздрава России, и как только новое лекарство выводится на российский рынок, оно сразу отображается в сервисе для проверок», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».