Алекно: сегодня Путин — единственный, кто может что-то улучшить для страны

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах.

«Речь идёт даже не о Путине, а о будущем страны. Я пока не вижу — может, к сожалению, — другой кандидатуры. Стремление действующего президента сделать страну лучше очевидно, и он сегодня единственный, кто может решить ряд вопросов и что-то улучшить для страны.

Приоритетом является сохранение суверенитета. Глобально я понимаю, что сегодня, как говорится, никто, кроме нас», — цитирует Алекно ТАСС.

Ранее предложение Терешковой поддержал и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.