Алекно: сегодня Путин — единственный, кто может что-то улучшить для страны
Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах.
«Речь идёт даже не о Путине, а о будущем страны. Я пока не вижу — может, к сожалению, — другой кандидатуры. Стремление действующего президента сделать страну лучше очевидно, и он сегодня единственный, кто может решить ряд вопросов и что-то улучшить для страны.
Приоритетом является сохранение суверенитета. Глобально я понимаю, что сегодня, как говорится, никто, кроме нас», — цитирует Алекно ТАСС.
Ранее предложение Терешковой поддержал и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Черчесов поддержал предложение Терешковой разрешить Путину участвовать в новых выборах
Читайте также
- 10 марта 2020
-
21:56
-
21:38
-
21:12
-
20:41
-
19:59
-
19:49
-
18:15
-
17:45
-
17:21
-
17:12
-
16:42
-
16:01
-
15:58
-
15:29
-
14:43
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
12:29
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:34
-
10:27
-
09:10
-
08:49
-
08:29
-
00:39
-
00:28
-
00:04
- 9 марта 2020
-
23:09
-
22:50
-
22:09
-
20:56
-
20:09
Партнерский контент