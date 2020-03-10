Навка: шоу фигуристов «Россия, вперёд!», вероятно, будет отменено

Шоу с участием фигуристов сборной «Россия, вперёд!», скорее всего, будет отменено. Об этом сообщила креативный продюсер Татьяна Навка. Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение массовых мероприятий в столице из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 10 апреля.

«Угрожает ли данная ситуация проведению шоу? Скорее всего, да. Сейчас будем обсуждать. Решает Федерация фигурного катания на коньках России, потому что она проводит шоу, но запрет есть запрет. Получается, что да, шоу будет отменено», — приводит слова Навки РИА «Новости».

Навка уточнила, что речь идёт не об отмене, а о переносе. Шоу должно было состояться 29 марта в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве.