Российские рапиристы из-за коронавируса не поедут на этап Гран-при в США

Федерация фехтования России приняла решение не отправлять российских спортсменов на второй этап Гран-при по рапире, который будет проходить в Анахайме (США). Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Это сделано ввиду сложившихся форс-мажорных обстоятельств, а именно введения в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Речь идёт о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что, соответственно, нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио», — приводит выдержку из пресс-релиза федерации «Команда России».
Соревнования с участием мужских и женских команд будут проходить в Анахайме с 13 по 15 марта.
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