Клебо — об отказе поездки на этапы КМ: мы все должны внести вклад в ограничение инфекции

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение федерации лыжных видов спорта не отправлять команду на северо-американские этапы Кубка мира. Из-за этого решения норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, занимающий вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, лишился шансов догнать лидирующего россиянина Александра Большунова. В результате Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

«Я на сто процентов поддерживаю решение федерации. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, и это важнее, чем поехать на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США», — приводит слова Клебо NRK.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 баллов.